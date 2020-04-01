Гармаш о переходе с Динамо в Ризеспор: Разговор с Михайличенко? Он пожелал удачи

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Денис Гармаш, находящейся в аренде турецкого "Ризеспора", рассказал о своем переходе и заверил, что еще не думал о том, оставаться ли в команде после завершения срока.

- Какой из сыгранных матчей запомнился уже в новой команде?

- Один не выделю. Все игры были хорошие, интересные. Матчи проходят на хороших стадионах, поля тоже в порядке, болельщиков много.

- Вы в Турции надолго?

- Срок аренды до лета.

- Хотите остаться в "Ризеспоре"?

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- Я еще не думал об этом. Будем обсуждать, когда подойдет к концу срок аренды.

- Когда ехали с "Динамо", с Михайличенко общались?

- Когда ехал, нет. Но перед этим был с ним разговор. Тренер пожелал удачи.

- С Украиной, родными, связь поддерживаете?

- Да, созваниваемся. Смотрим и узнаем новости. Главное, чтобы быстрее все это закончилось и все вернулись к прежней жизни.