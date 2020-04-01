Гармаш дал оценку уровню чемпионата Турции

Арендованный турецким "Ризеспором" игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш рассказал о чемпионате Турции и особенности индивидуальных тренировок во время пандемии коронавируса.

- Денис, какая сейчас ситуация в Турции?

- Думаю, она ничем не отличается от других стран. Как и все, сидим по домам на карантине. Надеемся, что ситуация с пандемией как можно скорее пойдет на спад. Это сейчас гораздо важнее футбола.

- Как в этой ситуации футболисты Ризеспор поддерживают форму?

- У нас дистанционные тренировки онлайн. Создали специальный сайт. Тренеры выходят на связь, рассказывают и показывают, какие упражнения надо делать дома.

- На улице есть возможность потренироваться самостоятельно?

- В тренажерном зале - нет. Карантин усиливается, но пока есть возможность через день выезжать потренироваться на поле.

- В этой ситуации не было мыслей вернуться в Украину?

- Может, и были. Но у нас контракты ...Посмотрим, что будет дальше. Сейчас все мысли о том, чтобы этот опасный для человечества вирус отступил.

- Как в целом вы проходит адаптация в Турции после киевского "Динамо"?

- Вполне нормально. Привыкаю.

- Присутствие в одной команде Морозюка, Борячука обнадеживает?

- Да. Так легче намного, есть с кем общаться.

- Уровень чемпионата в Турции хороший?

- Да. Во всех командах есть легионеры. Добротные команды. Мне нравится турецкий чемпионат.

- Где серьезнее нагрузка: в "Динамо" или в "Ризеспоре"?

- Зависит от календаря матчей. Если перерыв между играми длинная, нагрузки больше, если матч за 3 дня, интенсивность занятий меньше.