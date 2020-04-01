Гармаш дал оценку уровню чемпионата Турции
И признался, что хотел бы приехать в Украину - но есть контракт
Арендованный турецким "Ризеспором" игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш рассказал о чемпионате Турции и особенности индивидуальных тренировок во время пандемии коронавируса.
- Денис, какая сейчас ситуация в Турции?
- Думаю, она ничем не отличается от других стран. Как и все, сидим по домам на карантине. Надеемся, что ситуация с пандемией как можно скорее пойдет на спад. Это сейчас гораздо важнее футбола.
- Как в этой ситуации футболисты Ризеспор поддерживают форму?
- У нас дистанционные тренировки онлайн. Создали специальный сайт. Тренеры выходят на связь, рассказывают и показывают, какие упражнения надо делать дома.
- На улице есть возможность потренироваться самостоятельно?
- В тренажерном зале - нет. Карантин усиливается, но пока есть возможность через день выезжать потренироваться на поле.
- В этой ситуации не было мыслей вернуться в Украину?
- Может, и были. Но у нас контракты ...Посмотрим, что будет дальше. Сейчас все мысли о том, чтобы этот опасный для человечества вирус отступил.
- Как в целом вы проходит адаптация в Турции после киевского "Динамо"?
- Вполне нормально. Привыкаю.
- Присутствие в одной команде Морозюка, Борячука обнадеживает?
- Да. Так легче намного, есть с кем общаться.
- Уровень чемпионата в Турции хороший?
- Да. Во всех командах есть легионеры. Добротные команды. Мне нравится турецкий чемпионат.
- Где серьезнее нагрузка: в "Динамо" или в "Ризеспоре"?
- Зависит от календаря матчей. Если перерыв между играми длинная, нагрузки больше, если матч за 3 дня, интенсивность занятий меньше.