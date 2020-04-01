Украинский легионер в Иране: Ежедневно сбрасываем видео с выполнением задач. Если нет, - штраф, как за пропуск тренировки
Хорошее впечатление украинца о футболе в древней Персии
Украинский 29-летний нападающий "Падидеха" Мирослав Славов рассказал о коронавирусном карантине в Иране.
Футболист последним рейсом самолета из Ирана сумел вернуться в Австрию, где проживает.
Ситуация в Иране с коронавирусом очень непростая. Это государство, как большинство стран в мире, не воспринимало всерьез угрозу ...И я в том числе.
Мирослав вспомнил, как был объявлен карантин.
Нам дали 2 выходные, мы потренировались еще один раз. И после этого нам сказали: "Все, тренируйтесь сами дома". Выслали задачи.
Есть группа, каждый день до 18:30 сбрасываем видео, как выполняли задания за день. Если не поработал - штраф, такой же, как за пропуск тренировки.
У "Падидеха", по словам Славова, осталось еще 9 игр в чемпионате и 4 - в азиатской Лиге чемпионов.
Я не знаю, когда мы сыграем эти матчи, сыграем ли их вообще. Никто ничего не знает - как и в Европе. Думаю, власти Ирана хотят успокоить ситуацию в стране. А уже потом будут думать о футболе.
Славов убеждает - очень доволен, что попал в Иран.
Хотелось поиграть на международной арене. Когда был маленький, мечтал играть в Лиге чемпионов. Не удалось в европейской - теперь у меня азиатская (смеется).
Уровень чемпионата Ирана очень высокий, один из самых высоких в Азии. Здесь высокие скорости, очень много людей ходят на игры, меня на улице узнают.
Стадионы очень хорошие, наш "Имам Реза" например, еще с "Фуляди" играли, так у них стадион выглядит, как "Сан Сиро"! Все очень новое. Поэтому Иран в футболе имеет очень много амбиций.