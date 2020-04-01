Украинский легионер в Иране: Ежедневно сбрасываем видео с выполнением задач. Если нет, - штраф, как за пропуск тренировки

Украинский 29-летний нападающий "Падидеха" Мирослав Славов рассказал о коронавирусном карантине в Иране.

Футболист последним рейсом самолета из Ирана сумел вернуться в Австрию, где проживает.

Ситуация в Иране с коронавирусом очень непростая. Это государство, как большинство стран в мире, не воспринимало всерьез угрозу ...И я в том числе.

Мирослав вспомнил, как был объявлен карантин.

Нам дали 2 выходные, мы потренировались еще один раз. И после этого нам сказали: "Все, тренируйтесь сами дома". Выслали задачи. Есть группа, каждый день до 18:30 сбрасываем видео, как выполняли задания за день. Если не поработал - штраф, такой же, как за пропуск тренировки.

У "Падидеха", по словам Славова, осталось еще 9 игр в чемпионате и 4 - в азиатской Лиге чемпионов.

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Я не знаю, когда мы сыграем эти матчи, сыграем ли их вообще. Никто ничего не знает - как и в Европе. Думаю, власти Ирана хотят успокоить ситуацию в стране. А уже потом будут думать о футболе.

Славов убеждает - очень доволен, что попал в Иран.