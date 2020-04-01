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Украинский легионер в Иране: Ежедневно сбрасываем видео с выполнением задач. Если нет, - штраф, как за пропуск тренировки

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Украинский легионер в Иране: Ежедневно сбрасываем видео с выполнением задач. Если нет, - штраф, как за пропуск тренировки
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Украинский 29-летний нападающий "Падидеха" Мирослав Славов рассказал о коронавирусном карантине в Иране.

Футболист последним рейсом самолета из Ирана сумел вернуться в Австрию, где проживает.

Ситуация в Иране с коронавирусом очень непростая. Это государство, как большинство стран в мире, не воспринимало всерьез угрозу ...И я в том числе.

Мирослав вспомнил, как был объявлен карантин.

Нам дали 2 выходные, мы потренировались еще один раз. И после этого нам сказали: "Все, тренируйтесь сами дома". Выслали задачи.

Есть группа, каждый день до 18:30 сбрасываем видео, как выполняли задания за день. Если не поработал - штраф, такой же, как за пропуск тренировки.

У "Падидеха", по словам Славова, осталось еще 9 игр в чемпионате и 4 - в азиатской Лиге чемпионов.

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Я не знаю, когда мы сыграем эти матчи, сыграем ли их вообще. Никто ничего не знает - как и в Европе. Думаю, власти Ирана хотят успокоить ситуацию в стране. А уже потом будут думать о футболе.

Славов убеждает - очень доволен, что попал в Иран.

Хотелось поиграть на международной арене. Когда был маленький, мечтал играть в Лиге чемпионов. Не удалось в европейской - теперь у меня азиатская (смеется).

Уровень чемпионата Ирана очень высокий, один из самых высоких в Азии. Здесь высокие скорости, очень много людей ходят на игры, меня на улице узнают.

Стадионы очень хорошие, наш "Имам Реза" например, еще с "Фуляди" играли, так у них стадион выглядит, как "Сан Сиро"! Все очень новое. Поэтому Иран в футболе имеет очень много амбиций.

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В статье: Мирослав Славов чемпионат Ирана Падиде (Мешхед)
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Футбол News

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