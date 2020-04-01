Экс-игрок Руха: С командой были связаны большие надежды и задачи, но ушел Кучук

Украинский защитник словацкой "Нитры" Дмитрий Немчанинов до зимней паузы выступал в львовском "Рухе" с Первой лиги.

- За последние 3 года ты сменил в Украине несколько команд. Почему не складывалось на родине?

- Наверное, самые лучшие и наиболее стабильные периоды были в "Волыни" и в "Олимпике". Была поездка в "Крылья Советов". Там были свои нюансы. В "Олимпике" тоже набирал форму после болезни, и Вячеслав Шевчук хотел, чтобы я остался, но продолжить сотрудничество не получилось.

"Десна" и Александр Рябоконь, за что ему спасибо, тоже брали меня до конца чемпионата. Затем позвонил Леонид Кучук и я впервые в своей жизни так быстро, за 5 минут, договорился о переходе в "Рух". Шел в эту команду только ради этого тренера. Но после того как Леонид Станиславович ушел, ушли и люди, которые с ним работали. Хотя с "Рухом" были связаны большие надежды и мы были готовы решать высокие задачи.

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- Как сейчас проводишь время на карантине?

- Мегаполис не для меня. Увидел, что происходит в Киеве и решил, что делать там нечего. Прежде всего прошел обследование у врачей, сдал кровь. Сказали, что по здоровью нет никаких вопросов. После этого решили с женой выехать к ее родителям в Сумскую область, в деревню. Так что здесь есть возможность спокойно проводить время в изоляции, велосипед, пробежки, свежий воздух и физический труд на огороде.