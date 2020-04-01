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Милевский возмутился из-за видео, за которое его одноклубник из Бреста получил дисквалификацию

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Поставил себя на место Кисляка

Милевский возмутился из-за видео, за которое его одноклубник из Бреста получил дисквалификацию
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Артем Милевский высказался по поводу события в концовке чемпионата Беларуси 2019 года, когда его одноклубник из "Динамо" (Брест) Сергей Кисляк получил 5-матчевую дисквалификацию.

По словам Артема, это был случай с белорусским блогером Ивулиним, который ведет программу "ЧестнОК".

После игры с "Шахтером" Сергей (Кисляк, - ред) матом-перематом пошел на судью. А блогер все снимал на камеру. В итоге он поймал сильный хайп, было очень много просмотров.

Но за то, что он снял и показал, Серому дали 5 игр штрафа. Этого я не приветствую. Своим видео он закопал человека - Кисляк лишился премиальных, чемпионского матча.

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А я знаю, какой Сергей хороший парень. И, условно говоря, в той ситуации я точно так же мог высказаться. И высказывался так же. Этого я не люблю, когда за счет "говна" вылезает такое. Это некрасиво. Напротив, я сказал бы на месте блогера: не буду этого выставлять, а приеду, ребята, вас, запишу программу. А такая грязь ...я такого не допускаю!

Добавим, что речь идет о матче 3 ноября 2019 с солигорским "Шахтером" (1:1). 32-летний полузащитник Сергей Кисляк после игры получил 5 матчей дисквалификации и штраф почти в 9000 долларов.

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В статье: Артем Милевский Сергей Кисляк чемпионат Беларуси Динамо (Брест)
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