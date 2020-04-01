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Милевский пообещал Зинченко свою золотую медаль

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(1 голосов)

Артем удивился изменчивости Гвардиолы

Милевский пообещал Зинченко свою золотую медаль
Новина українською

Артем Милевский высказался о том, что игрок сборной Украины Александр Зинченко перестал попадать в основу "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, когда уже оправился после повреждения.

Все игры сыграл, чемпионом стал. Машина, вообще! Сломался, вылечился ... и не играет. Почему? Наверное место занято. Играет Мэнди, а он (Зинченко, - ред.) Даже в заявку не попадает.

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Я этого вообще не понимаю. Ты был основным футболистом, ну пусть, травма ... Но вот у меня голеностоп был во времена Семина. Я еще не выздоровел, а он уже берет меня чуть ли не в основной состав.

А у них, видишь, иначе. Свято место пусто не бывает. Трудно это понять.

В то же время Милевский отметил Зинченко за то, что тот достиг отметки в миллион подписчиков в Instagram.

Это круто, Зина, респект! Привезу золотую свою белорусскую, подарю, на шею повешу.

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В статье: Артем Милевский Украина Манчестер Сити Динамо (Брест) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
01.04.2020 в 16:08
Там даже Агугро может не попасть в состав за пару косяков, хотя он легенда клуба. Ни у кого там гарантии на основу нет, жесткая конкуренция ну и ротация состава.
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