Милевский пообещал Зинченко свою золотую медаль

Артем Милевский высказался о том, что игрок сборной Украины Александр Зинченко перестал попадать в основу "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, когда уже оправился после повреждения.

Все игры сыграл, чемпионом стал. Машина, вообще! Сломался, вылечился ... и не играет. Почему? Наверное место занято. Играет Мэнди, а он (Зинченко, - ред.) Даже в заявку не попадает.

Я этого вообще не понимаю. Ты был основным футболистом, ну пусть, травма ... Но вот у меня голеностоп был во времена Семина. Я еще не выздоровел, а он уже берет меня чуть ли не в основной состав. А у них, видишь, иначе. Свято место пусто не бывает. Трудно это понять.

В то же время Милевский отметил Зинченко за то, что тот достиг отметки в миллион подписчиков в Instagram.