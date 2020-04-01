Милевский: Какой Золотой мяч? Я – деревянный футболист
Деревянный мяч
Нападающий брестского "Динамо" Брест Артем Милевский в изрядной долей иронии ответил на вопрос о шансах выиграть "Золотой мяч".
– Мог бы ты получить "Золотой мяч"? Или хотя бы быть в топ-10, топ-30.
– В топ-1000. Да какое, я – деревянный футболист. Какой "Золотой мяч", ты что. "Деревянный мяч", может быть, взял бы еще какой-нибудь.
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Источник:ТРЕНДЕЦ
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