Милевский: Какой Золотой мяч? Я – деревянный футболист

Нападающий брестского "Динамо" Брест Артем Милевский в изрядной долей иронии ответил на вопрос о шансах выиграть "Золотой мяч".

– Мог бы ты получить "Золотой мяч"? Или хотя бы быть в топ-10, топ-30.

– В топ-1000. Да какое, я – деревянный футболист. Какой "Золотой мяч", ты что. "Деревянный мяч", может быть, взял бы еще какой-нибудь.