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Милевский: Какой Золотой мяч? Я – деревянный футболист

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Деревянный мяч

Милевский: Какой Золотой мяч? Я – деревянный футболист
Новина українською

Нападающий брестского "Динамо" Брест Артем Милевский в изрядной долей иронии ответил на вопрос о шансах выиграть "Золотой мяч".

– Мог бы ты получить "Золотой мяч"? Или хотя бы быть в топ-10, топ-30.

– В топ-1000. Да какое, я – деревянный футболист. Какой "Золотой мяч", ты что. "Деревянный мяч", может быть, взял бы еще какой-нибудь.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
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Источник:
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