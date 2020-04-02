Милевский: Коноплянка в Севилье прекрасно выглядел, Ярмоленко в Боруссии тоже

Экс-игрока сборной Украины Артема Милевского спросили, почему его, Ярмоленко и Коноплянку все видели в топ-клубах, но никто из них так и не стал лидером в команде топ-чемпионата.

Слабые мы, получается. Что сделать? Но Коноплянка в "Севильи" здорово выглядел, Ярмоленко в дортмундской "Боруссии" вообще такое творил...

Сейчас у Андрея травмы. Не знаю, что с ним случилось, в "Динамо" он всегда был здоров. А теперь то ахилл, то мышцу бедра.