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Милевский: Коноплянка в Севилье прекрасно выглядел, Ярмоленко в Боруссии тоже

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Об украинских лидерах в топ-чемпионатах

Милевский: Коноплянка в Севилье прекрасно выглядел, Ярмоленко в Боруссии тоже
Новина українською

Экс-игрока сборной Украины Артема Милевского спросили, почему его, Ярмоленко и Коноплянку все видели в топ-клубах, но никто из них так и не стал лидером в команде топ-чемпионата.

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Слабые мы, получается. Что сделать? Но Коноплянка в "Севильи" здорово выглядел, Ярмоленко в дортмундской "Боруссии" вообще такое творил...

Сейчас у Андрея травмы. Не знаю, что с ним случилось, в "Динамо" он всегда был здоров. А теперь то ахилл, то мышцу бедра.

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Артем Милевский
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