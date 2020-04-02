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Милевский: С тех пор, как Роналду ушел из Реала - я не смотрел ни одного их матча

Наши за границей
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Милевский: С тех пор, как Роналду ушел из Реала - я не смотрел ни одного их матча
Новина українською

Артему Милевскому вспомнили давнее фото, на котором он вместе с Криштиану.

Помню, что я против него играл на том турнире, откуда это фото. Он мне всегда нравился.

Могу даже сказать, что с тех пор, как он перешел из "Реала" в "Ювентус" - я не посмотрел ни одной полной игры мадридцев. Стало неинтересно.

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Роналду очень успешный спортсмен, который ведет очень интересный образ жизни. Лео (Месси, - ред.) более спокойный, он не на публике. А Криш постоянно где-то находится, что-то фотографирует.

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В статье: Лионель Месси Артем Милевский Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Ювентус (Италия)
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