Милевский: С тех пор, как Роналду ушел из Реала - я не смотрел ни одного их матча

Артему Милевскому вспомнили давнее фото, на котором он вместе с Криштиану.

Помню, что я против него играл на том турнире, откуда это фото. Он мне всегда нравился.

Могу даже сказать, что с тех пор, как он перешел из "Реала" в "Ювентус" - я не посмотрел ни одной полной игры мадридцев. Стало неинтересно.