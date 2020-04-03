Эдуард Соболь о карантине в Бельгии: За всю свою жизнь столько фильмов не видел

Игрок левого фланга сборной Украины и "Брюгге" Эдуард Соболь отреагировал на перенос Евро-2020 на год и рассказал о карантине по-бельгийски.

- Эдуард, сильно скучаете на карантине, пока во всей Европе приостановили национальные чемпионаты?

- Конечно, хочется быстрее вернуться к своему любимому делу. На днях футбольные власти Бельгии приняли решение досрочно завершить чемпионат. Со спортивной точки зрения это сложное решение, но нам, игрокам, не стоит его обсуждать.

Что касается карантина, то, если не принимать во внимание отсутствие футбола, то в остальном жизнь в Бельгии почти не изменилось. Сейчас тренеры расписали нам программу, по которой каждый индивидуально работает. С помощью телефонов тренеры получают отчеты о проделанной работе. Поэтому бездельничать не получится.

- На улицу можно выходить без ограничений?

- Когда много тренируешься, есть плотный график, и так особо не погуляешь, потому что чувствуется усталость после тренировок и игр. Сейчас, конечно, тоже не часто на улице бываю, только когда выхожу на пробежку и в магазин. Фильмы смотрю, но сейчас их уже столько пересмотрел! За всю жизнь столько не видел...

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Местные власти рекомендуют не собираться больше, чем по два человека. В магазине тоже запускают людей так, чтобы не было большого скопления. Но напряженной ситуации не ощущается, в магазинах все есть. По масок, то это также каждый решает для себя индивидуально.

- В этой ситуации не было желания вернуться в Украину?

- Было бы неплохо. Но границы уже закрыты, аэропорты не работают. Поэтому пока придется быть здесь, в Бельгии.

- Как ты отреагировал на перенос чемпионата Европы?

- Я думаю, что все ребята очень ждали финального турнира и очень хотели сыграть на Евро. Но в сложившейся ситуации, наверное, перенести чемпионат было правильным решением, чтобы быстрее остановить эту пандемию. Думаю, когда вирус отступит, у всех уже будут хорошие эмоции, и мы сможем снова думать о Евро.

Сейчас здоровье на первом месте, а перенос Евро, возможно, сделает нас в чем-то сильнее, и мы сможем добавить за год в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Но уже и сейчас можно сказать, что Андрей Шевченко провел большой объем работы, с ним команда достигла прогресса и выполнила главную задачу в отборочном цикле.