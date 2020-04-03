Переход в Фиорентину в планы Малиновского не входит - агент

В итальянских СМИ все чаще появляется информация об интересе "Фиорентины" к полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому.

Однако, как сообщил агент Руслана Вадим Шаблий, сам игрок пока что не хочет перебираться во Флорецнию.

"Переход в "Фиорентину" не входит в планы Руслана Малиновского. "Фиалки" интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал "Аталанту" и ничуть об этом не жалеет", - сказал агент.

Напомним, что в текущем сезоне Малиновский провел за "Аталанту" 31 матч во всех турнирах (в основном составе — восемь), в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.