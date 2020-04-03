Переход в Фиорентину в планы Малиновского не входит - агент
Руслан намерен пробиваться в Аталанте
В итальянских СМИ все чаще появляется информация об интересе "Фиорентины" к полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому.
Однако, как сообщил агент Руслана Вадим Шаблий, сам игрок пока что не хочет перебираться во Флорецнию.
"Переход в "Фиорентину" не входит в планы Руслана Малиновского. "Фиалки" интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал "Аталанту" и ничуть об этом не жалеет", - сказал агент.
Напомним, что в текущем сезоне Малиновский провел за "Аталанту" 31 матч во всех турнирах (в основном составе — восемь), в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.
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Источник:Команда №1
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