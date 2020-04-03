Дуэль украинцев в Чемпионате Беларуси. Шахтер - Неман: прогноз на матч

Команда Юрия Вернидуба считается абсолютным фаворитом в матче с "Неманом". Да и статистка личных встреч в пользу "Шахтера". Солигорский коллектив выиграл у гродненской команды в четырех последних матчах, не пропустив ни одного мяча и забив десять голов. В ноябре 2016-го "Неман" последний раз смог обыграть "Шахтер" 3:1.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 3-й тур

Стадион: Строитель (Солигорск)

Шахтер Солигорск 15:30 Неман Гродно

У соперников перед очной встречей одинаковые результаты в первых двух турах – поражение и победа. "Шахтер" сначала на своем поле проиграл "Торпедо-БелАЗ" (0:1), а затем выиграл в гостях у "Городея" (2:0). "Неман" Гродно проиграл "Ислочи" 0:1 – на поле соперника, затем дома разобрался с "Витебском" 2:0.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус

Отметим, что в этом противостоянии есть и украинский след, кроме того, что Юрий Вернидуб тренирует "Шахтер", в "Немане" выступает защитник Владимир Коваль. Украинский легионер с высокой вероятностью сыграет в субботнем матче, ведь в двух предыдущих играх чемпионата тренеры задействовали его.

Противостояния между этими командами получаются довольно результативными, поэтому можно ожидать, что и в этот раз будет забито больше двух голов. Сезон в Беларуси только набирает обороты, пока результативных матчей было немного, но именно от "Шахтера" и "Немана" можно ожидать интригующего поединка с большим количеством точных ударов. А сильнее окажется "Шахтер" за счет класса. Напомним, в прошлом чемпионате солигорская команда финишировала на третьем месте, клуб из Гродно был лишь десятым. Прогноз: победа хозяев 3:1.