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Артем Гайдаш: Не исключено, что изолированность обезопасила Таджикистан от коронавируса

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В Душанбе все спокойно

Артем Гайдаш: Не исключено, что изолированность обезопасила Таджикистан от коронавируса
Новина українською

Украинский легионер "ЦСКА-Памир" из Душанбе Артем Гайдаш рассказал о старте сезона в Таджикистане.

"Таджикистан находится в списке стран, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Это довольно закрытая страна, туристического потока здесь мало, а ведь главной опасностью распространения вируса и есть туристы. Поэтому не исключено, что подобная изолированность обезопасила Таджикистан от коронавируса.

Федерация футбола приняла решение проводить матчи первенства, несмотря на эпидемию. 4 апреля в стране стартует новый сезон. Но матчи планируются без зрителей на трибунах в целях защиты населения. Все идет по плану, ничего не переносили, наша команда усердно готовится", - заверил Гайдаш.

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В статье: Артем Гайдаш коронавирус ЦСКА-Памир (Душанбе)
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Источник:
ТК Футбол

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