Артем Гайдаш: Не исключено, что изолированность обезопасила Таджикистан от коронавируса

Украинский легионер "ЦСКА-Памир" из Душанбе Артем Гайдаш рассказал о старте сезона в Таджикистане.

"Таджикистан находится в списке стран, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Это довольно закрытая страна, туристического потока здесь мало, а ведь главной опасностью распространения вируса и есть туристы. Поэтому не исключено, что подобная изолированность обезопасила Таджикистан от коронавируса.

Федерация футбола приняла решение проводить матчи первенства, несмотря на эпидемию. 4 апреля в стране стартует новый сезон. Но матчи планируются без зрителей на трибунах в целях защиты населения. Все идет по плану, ничего не переносили, наша команда усердно готовится", - заверил Гайдаш.