Минское Динамо добыло первую победу в чемпионате при участии Сухоцкого

В пятницу состоялось два матча третьего тура чемпионата Белоруссии.

Минское "Динамо" набрало первые очки в сезоне, одолев "Торпедо-БелАЗ" (2:0). На 21-й минуте счёт в матче открыл Владислав Климович, а спустя такой же промежуток времени точку в игре поставил Карло Бручич.

Украинский защитник "Динамо" Артём Сухоцкий провёл на поле весь матч. Напомним, минский клуб арендовал экс-оборонца "Зари" у братиславского "Слована" перед стартом кампании.

Во втором поединке дня "Городея" на выезде минимально одолела главного аутсайдера нынешнего сезона "Белшину" (1:0). Единственный мяч в игре забил Лазар Сайчич.