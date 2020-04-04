Минское Динамо добыло первую победу в чемпионате при участии Сухоцкого
В пятницу стартовал третий тур чемпионата Белоруссии
В пятницу состоялось два матча третьего тура чемпионата Белоруссии.
Минское "Динамо" набрало первые очки в сезоне, одолев "Торпедо-БелАЗ" (2:0). На 21-й минуте счёт в матче открыл Владислав Климович, а спустя такой же промежуток времени точку в игре поставил Карло Бручич.
Украинский защитник "Динамо" Артём Сухоцкий провёл на поле весь матч. Напомним, минский клуб арендовал экс-оборонца "Зари" у братиславского "Слована" перед стартом кампании.
Во втором поединке дня "Городея" на выезде минимально одолела главного аутсайдера нынешнего сезона "Белшину" (1:0). Единственный мяч в игре забил Лазар Сайчич.
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