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Украинский легионер Кортрейка сказал, что проблем с зарплатами в клубе нет

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Андрей Бацула оказался в финансово стабильном клубе, в отличии от многих других

Украинский легионер Кортрейка сказал, что проблем с зарплатами в клубе нет
Новина українською

Защитник "Кортрейка" Андрей Бацула прокомментировал ситуацию в Бельгии во время пандемии коронавируса.

- Начались разговоры во многих клубах на счет технической безработицы, которую не может использовать каждый клуб. Наш капитан сразу позвонил генеральному директору, чтобы узнать, какая ситуация в "Кортрейке". Тот сказал, что не нужно переживать, в этом плане у нас все нормально. Никаких проблем не будет вплоть до следующего сезона разговоров даже идти не будет.

Знаю, что есть большие проблемы у "Остенде". "Стандард" хотел урезать зарплату и "Андерлехт". Как они будут выкручиваться из этой ситуации? Между футболистами ходят разговоры, что они ничего подписывать не будут, пускай общаются с менеджерами игроков, – сказал Бацула.

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В статье: Андрей Бацула Кортрейк
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