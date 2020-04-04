Шахтер - Неман 0:0. Первая мировая Вернидуба в Беларуси

К сожалению, украинского противостояния не получилось, защитник "Немана" Владимир Коваль не сыграл в матче, хотя может это и к лучшему. Команда из Гродно большую часть игрового времени оборонялась, изредка контратакуя. Подопечные Вернидуба владели полным преимуществом, создали несколько хороших моментов, но не более того.

Сама игра получилась вязкой и напряженной, скорости оказались невысокими, еще и много силовой борьбы возникало в центре поля. Можно отметить у "Шахтера" Кендыша и Сачивко, неплохо на замену вышел Шиндагоридзе, а также в конце напряжение добавлял Лисакович. Наиболее опасный момент создали хозяева в компенсированное время, со штрафного Сачивко пробил в штангу.

Стоит признать, что команда Вернидуба сделала недостаточно для победы. Точнее, "Неман" навязал свою вязкую игру, связав соперника по ногам и рукам. "Шахтер" просто не мог ускориться, включить прессинг и дожать гостей. Владеть игровым преимуществом недостаточно, необходимо воплощать это преимущество в точные удары. К сожалению, ничья справедливый итог встречи.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 3-й тур

Стадион: Строитель (Солигорск)

Шахтер Солигорск - Неман Гродно 0:0

Шахтер: 30. Гутор, 3. Матвейчик, 6. Бурко, 15. Политевич, 20. Сачивко, 77. Кендыш, 16. Баланович, 19. Подстрелов, 24. Диасамидзе (Лисакович 85), 7. Лулаку (Бодул 62), 28. Иванович (Шиндагоридзе 69).

Неман: 91. Дударь, 3. Кантария, 4. Васильев, 23. Слабашевич, 28. Стойкович, 7. Кадимян (Яцкевіч 88), 18. Забелин, 24. Якимов, 45. Марушич (Иванов 81), 46. Легчилин (Вегериа 83), 13. Рассадкин.

Предупреждения: Политевич 15, Кендыш 23, Лулаку 45 - Кантария 64, Якимов 65