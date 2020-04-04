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Андрей Лунин: Конечно, я вижу себя вратарем Реала. Смысл тогда был переезжать в Мадрид

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Украинец прокомментировал возможное возвращение в "Реал"

Андрей Лунин: Конечно, я вижу себя вратарем Реала. Смысл тогда был переезжать в Мадрид
Новина українською

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин поделился мыслями насчет возвращения в мадридский "Реал".

"Посмотрим, что будет, сейчас не знаю. Конечно, я бы хотел вернуться в Мадрид и побороться за то, чтобы стать первым номером в "Реале". Но только позже мы увидим, как рассматривает ситуацию тренер, что будет с карантином. Надеюсь, все будет хорошо.

Конечно, я вижу себя вратарем "Реала". Если бы я этого не видел, то не было бы никакого смысла переезжать в Мадрид, переходить в этот клуб. Я вижу это и прикладываю все усилия, чтобы добиться своей цели. Когда это произойдет – я не знаю. Но это будет один из лучших моментов в моей жизни, просто лучший.

Тибо Куртуа обладает уровнем, это очевидно. Без сильных качеств он не выступал бы за "Реал". Мне многое в нем нравится. Например, он высокий, почти два метра. Примерно, как я, даже выше. Мне нравится, как он использует свой рост", – рассказал Андрей Лунин для Madridista Real.

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В статье: Реал (Мадрид) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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Источник:
Mundo Deportivo
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