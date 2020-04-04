Лунин вспомнил переход в Реал: Перес принял меня отлично

Вратарь "Овьедо" Андрей Лунин вспомнил свой переход в мадридский "Реал".

"Когда в Украине мне сказали, что есть интерес "Реала", то я испытал разные чувства. Я был счастлив и взволнован, ведь это была моя детская мечта. Конечно, я согласился и не был заинтересован в других вариантах. Затем я приехал в Мадрид, поговорил с тренерами, директорами, прошел медосмотр и подписал контракт. У меня не было сомнений.

При встрече с Зиданом у нас был обычный разговор. Ничего необычного, он сказал, что у меня будут возможности, минуты, что я должен работать. Простые вещи.

Флорентино Перес же принял меня отлично. Я немного нервничал. Он вручил всей моей семье небольшие подарки, футболки. Мы немного поговорили, после этой беседы я стал чувствовать себя лучше, увереннее. Все прошло очень хорошо и легко", - поделился Андрей Лунин.