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Лунин вспомнил переход в Реал: Перес принял меня отлично

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Андрей рассказал о своем трансфере в мадридский клуб

Лунин вспомнил переход в Реал: Перес принял меня отлично
Новина українською

Вратарь "Овьедо" Андрей Лунин вспомнил свой переход в мадридский "Реал".

"Когда в Украине мне сказали, что есть интерес "Реала", то я испытал разные чувства. Я был счастлив и взволнован, ведь это была моя детская мечта. Конечно, я согласился и не был заинтересован в других вариантах. Затем я приехал в Мадрид, поговорил с тренерами, директорами, прошел медосмотр и подписал контракт. У меня не было сомнений.

При встрече с Зиданом у нас был обычный разговор. Ничего необычного, он сказал, что у меня будут возможности, минуты, что я должен работать. Простые вещи.

Флорентино Перес же принял меня отлично. Я немного нервничал. Он вручил всей моей семье небольшие подарки, футболки. Мы немного поговорили, после этой беседы я стал чувствовать себя лучше, увереннее. Все прошло очень хорошо и легко", - поделился Андрей Лунин.

22-го июня 2018-го года украинский голкипер подписал 6-летний контракт с "сливочными".

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В статье: Реал (Мадрид) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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Источник:
Mundo Deportivo
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