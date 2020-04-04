Вернидуб о ничье с Неманом: Когда десять человек стоит за линией мяча - очень сложно вскрыть

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб подвел итоги ничьи с "Неманом" в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси.

– Хорошая игра была. Только было мало моментов, чтобы ее выиграть. Они были, но их было мало. Понимали, что "Неман" будет играть от обороны и выбегать в контратаки – у них это хорошо получается. Мы об этом тоже побеспокоились: один из наших крайних защитников всегда оставался для подстраховки.

Проанализировав игру с "Ислочью" и "Витебском", решили так. Что касается нашей игры, то мы не реализовали свои моменты. Уверен, забей мы один гол, команде-соперника пришлось бы раскрываться и идти вперед – счет был бы другой.

А когда десять человек стоит за линией мяча на своей половине – очень сложно вскрыть. Здесь нужны креативные футболисты. Они у нас есть, конечно. Тот же Иванович очень старался, Бодула специально выпустил для этого, чтобы он мог обыграть один в один. К сожалению, не хватило.

– Три тура позади: забито только два гола и заработано лишь четыре очка.

– Очень плохой результат. Я это прекрасно понимаю. Нужно работать. Если посмотреть, как против нас играют – все команды действуют от обороны, "закрываются" на своей половине. Нужно вскрывать. Мы работаем над этим. Все замены сегодня были направлены только на атаку, все атакующие игроки, что есть в наличии, сегодня были на поле

. К сожалению, не хватает где-то этой последней передачи. Тут надо отдать должное и "Неману". Они очень компактно и добротно оборонялись. Нам пока голы действительно даются сложно. Есть убойные моменты, но, к сожалению, они остаются не реализованными. Может быть расслабленность при завершающем ударе, может быть что-то другое…

Я понимаю, что сейчас у нас плохой результат. Особенно, в домашних матчах: поражение и ничья – одно очко взяли. Надо, значит, перетерпеть, есть над чем работать. Плюс, поля пока не лучшего качества. Не хочется упрекать, но оно сегодня было жестковатое, мяч дробил.

Из-за этого где-то лишнее касание приходилось делать. Тем не менее, мне не в чем упрекнуть своих футболистов. Они старались и выполняли то, что я им говорил. Здесь, в первую очередь, ответственность на мне, – сказал Вернидуб.