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Шахтер Солигорск - Неман Гродно 0:0. Видеообзор матча

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Нулевая ничья с участием подопечных Вернидуба

Шахтер Солигорск - Неман Гродно 0:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 3-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" - "Неман".

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 3-й тур
Стадион: Строитель (Солигорск)

Шахтер Солигорск - Неман Гродно 0:0

Шахтер: 30. Гутор, 3. Матвейчик, 6. Бурко, 15. Политевич, 20. Сачивко, 77. Кендыш, 16. Баланович, 19. Подстрелов, 24. Диасамидзе (Лисакович 85), 7. Лулаку (Бодул 62), 28. Иванович (Шиндагоридзе 69).

Неман: 91. Дударь, 3. Кантария, 4. Васильев, 23. Слабашевич, 28. Стойкович, 7. Кадимян (Яцкевіч 88), 18. Забелин, 24. Якимов, 45. Марушич (Иванов 81), 46. Легчилин (Вегериа 83), 13. Рассадкин.

Предупреждения: Политевич 15, Кендыш 23, Лулаку 45 - Кантария 64, Якимов 65

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В статье: Шахтер (Донецк) чемпионат Беларуси Неман (Гродно)
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