Шахтер Солигорск - Неман Гродно 0:0. Видеообзор матча
Нулевая ничья с участием подопечных Вернидуба
Вашему вниманию видеообзор матча 3-го тура чемпионата Беларуси "Шахтер" - "Неман".
Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 3-й тур
Стадион: Строитель (Солигорск)
Шахтер Солигорск - Неман Гродно 0:0
Шахтер: 30. Гутор, 3. Матвейчик, 6. Бурко, 15. Политевич, 20. Сачивко, 77. Кендыш, 16. Баланович, 19. Подстрелов, 24. Диасамидзе (Лисакович 85), 7. Лулаку (Бодул 62), 28. Иванович (Шиндагоридзе 69).
Неман: 91. Дударь, 3. Кантария, 4. Васильев, 23. Слабашевич, 28. Стойкович, 7. Кадимян (Яцкевіч 88), 18. Забелин, 24. Якимов, 45. Марушич (Иванов 81), 46. Легчилин (Вегериа 83), 13. Рассадкин.
Предупреждения: Политевич 15, Кендыш 23, Лулаку 45 - Кантария 64, Якимов 65