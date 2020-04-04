Зозуля подарил медицинское оборудование больнице в Альбасете
Украинский нападающий купил специальную шарнирно-сочлененную кровать
Radio Marca Albacete CLM сообщает, что украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля подарил медицинское оборудование для отделения интенсивной терапии городской больницы.
30-летний украинец купил для больницы общего профиля Альбасете специальную шарнирно-сочлененную кровать.
На данный момент в Испании 117 710 человек заразилось от коронавируса, умерло – 10 935.
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Источник:Radio Marca Albacete CLM
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