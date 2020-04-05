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Морозюк: После зимы стало хуже. Гармаш приехал и потянул Ризеспор на дно

Наши за границей
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В каждой шутке есть доля правды?

Морозюк: После зимы стало хуже. Гармаш приехал и потянул Ризеспор на дно

Украинский легионер "Ризеспора" Николай Морозюк в ироничной форме прокомментировал выступления турецкого клуба и "обвинил" в неудачах арендованного у "Динамо" Дениса Гармаша.

- Недоволен последними результатами команды. Этот сезон получился ужасным. Первая половина, до зимы, еще была более-менее, с перепадами. Но после зимы стало хуже. Гармаш приехал, потянул нас на дно.

Сейчас у команды сменился тренер, у него хорошая квалификация, с ним мы можем улучшить результаты. За пять дней работы он многое нам дал, но потом карантин остановил весь процесс. До этого у нас был, можно сказать, разброд в головах, было мало футбола, куча проблем. Пытались играть, но не получалось.

Обороняться не сложно, но в чемпионате Турции, если хочешь выигрывать, нужно и много атаковать. Много очков потеряли и в итоге оказались в зоне вылета. Но тут в чемпионате плотность большая. Можно выиграть два матча и подняться в таблице, – сказал Морозюк.

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
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