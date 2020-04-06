По коэффициентам УЕФА. Украинский легионер сообщил, как собираются завершить чемпионат в Чехии

Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба рассказал о карантине в стране, намерениях по возврату к тренировкам и историю с приобретением маски.

- Тарас, за время перерыва, связанного с пандемией коронавируса, не разучился бить по мячу?

- (Улыбается.) Еще нет. На карантине мы уже 3 недели. Футболистам еженедельно сбрасывают задачи по беговой работе, которую можно проводить на улице обязательно в маске, тренажерную работу заменяют тренировки в домашних условиях. Есть участки, где можно работать с мячом вместе с партнером. Отрабатывать передачи, при этом также соблюдать все нормы безопасности. Все ждут, чтобы быстрее этот кошмар закончился, и люди стали жить обычной жизнью.

- Есть дата, когда планируется восстановление общекомандных тренировок?

- Нет. Просто еженедельно, когда сбрасывают план тренировок, сообщают и общую информацию о карантине. Конкретики пока нет, но через неделю-две, возможно, можно будет начать работу группами по 6-8 человек. В Чехии все хотят, чтобы чемпионат возобновился.

- Если первенство не удастся завершить, как будут распределять места в турнирной таблице?

- Я разговаривал с тренером, который сказал, что турнир планируют восстановить, просто летом отпуска команды практически не будет, возможно, всего несколько дней. Но если, как вы говорите, не получится доиграть, то я слышал, что места в таблице хотят распределить по коэффициентам УЕФА за последние 5 лет. Но, думаю, у этого решения будут противники. Тот же "Баник" из Остравы, который сейчас претендует на попадание в Лигу Европы, но не имеет европейского рейтинга из-за того, что не участвовал в еврокубках за последние 5 лет. Поэтому пока нельзя говорить, что так будет в итоговой классификации.

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- Перед вынужденной паузой "Слован" набрал приличный ход, одержав 4 победы подряд.

- Пришла беда для всех, поэтому нет какого-то разочарования от того, что соревнования приостановились. Этот период нужно пережить.

- Сейчас во многих командах сокращают зарплаты футболистам. Как с этим обстоят дела в "Слована"?

- Таких разговоров у нас не было. Надеюсь, такого и не будет. Ведь мы не "Барселона" или "Манчестер Сити", где большие доходы приносят болельщики, атрибутика и так далее.

- Как вообще сейчас обстоят дела в Чехии с пандемией?

- Вирус пока не хочет отступать, но власти Чехии учли ошибки Италии, Испании, поскольку сюда вирус дошол чуть позже. Здесь небольшое количество умерших, многие уже выздоровели.

- В Чехии есть дефицит с масками?

- Сначала были проблемы, но сейчас все стабилизировалось. Если не ошибаюсь, украинский "Руслан" прилетал в Чехию из Китая с продукцией защиты от коронавируса.

Люди сами себе шили маски. Например, на странице в одной из соцсетей "Слована" мы с женой увидели, что одна женщина сама шила маски. Мы спросили, можно ли в нее приобрести этот товар, но она отказалась продавать. Я узнал, что ее сын занимается в детской школе "Слована", поэтому пообещал, что либо представляю билеты на домашний матч нашей команды, или подарю свою футболку после одного из поединков "Слована".

- Как проводишь свободное время, которого сейчас наверное у тебя больше?

- Примерно так: завтрак, тренировка, потом можем с женой немного погулять на воздухе, стараюсь улучшить свой чешский язык, ну и смотрим разные фильмы или сериалы.