Милевский удивляется, почему чемпионат Беларуси продолжается до сих пор
Ведь на матчи ходит по 20-50 человек
Экс-игрок национальной сборной Украины и брестского "Динамо" Артем Милевский выразил свое удивление по поводу того, что чемпионат Беларуси продолжается до сих пор.
Шутки шутками, конечно, но все обсуждают тему коронавируса. Мы приезжаем на базу, и у нас начинаются разговоры об этом, кто чихнул, кто как себя чувствует. Но очень странно, что мы продолжаем играть.
У нас на матчи приходит по 50 человек. Ладно бы, как в прошлом году, когда люди приходили на игры. А сейчас на трибунах по 20-30 человек, здесь крутого? Но не нам это решать.
Не то, что я боюсь заразиться коронавирусом, просто применяю меры, как и любой нормальный человек в мире. Мою руки, не делаю лишних движений по городу. Маски у нас носят, но где-то 50 на 50. Даже может быть, меньше в масках, чем без масок, около 60 на 40.
Люди гуляют, все спокойно. Комендантского часа нет, открытые рестораны и кафе. Людей в них немного, все жалуются, что прошло полторы недели, а народ стал пропадать. Я зашел, поел, плеснул в левую и в правую руку антисептиком, растер и ушел.
Недавно я зашел в супермаркет, покупал продукты. У нас все лежит на прилавках, полно и гречки, и бумаги. Дефицита этих товаров в Беларуси нет. Я ходил и неделю назад, и сейчас. У нас очень много всего лежит, бери - не хочу.
Легионеры? У нас нет такого, что кто-то категорически против того, чтобы играть. Ждем решения вышестоящих органов. Как скажут - так и будет.
Если футбол в Беларуси прекратится, то Артем Милевский станет сиднем, который купит себе коврик и будет делать планку и пресс качать. А потом - на диван и смотреть сериалы.
Желаю здоровья каждому человеку, кого знаю и кого не знаю. Берегите себя и мойте руки!