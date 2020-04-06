Милевский удивляется, почему чемпионат Беларуси продолжается до сих пор

Экс-игрок национальной сборной Украины и брестского "Динамо" Артем Милевский выразил свое удивление по поводу того, что чемпионат Беларуси продолжается до сих пор.

Шутки шутками, конечно, но все обсуждают тему коронавируса. Мы приезжаем на базу, и у нас начинаются разговоры об этом, кто чихнул, кто как себя чувствует. Но очень странно, что мы продолжаем играть.

У нас на матчи приходит по 50 человек. Ладно бы, как в прошлом году, когда люди приходили на игры. А сейчас на трибунах по 20-30 человек, здесь крутого? Но не нам это решать.

Не то, что я боюсь заразиться коронавирусом, просто применяю меры, как и любой нормальный человек в мире. Мою руки, не делаю лишних движений по городу. Маски у нас носят, но где-то 50 на 50. Даже может быть, меньше в масках, чем без масок, около 60 на 40.