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Милевский: У Хачериди то температура, то гипс

Наши за границей
(1 голосов)

Пропустил 6 матчей, лишь 2 отсидел на скамейке запасных

Милевский: У Хачериди то температура, то гипс
Новина українською

Украинский легионер "Динамо" Брест Артем Милевский рассказал о другом украинце и своем одноклубнике Евгение Хачериди, который почему-то не играл ни в одном из 6 матчей своей команды с начала сезона в Беларуси.

С Хачериди все нормально. У него то температура, то гипс.

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Мы ждем его появления на поле. Надеюсь, дождемся, в скором времени. Температура у него было еще до сих всех событий (с коронавирусом Covid-19, - ред.), так что все спокойно.

Напомним, что в брестском "Динамо" играет трое украинцев - Милевский, Хачериди и Александр Нойок.

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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо (Брест)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Думитреску (Новомосковск)
06.04.2020 в 15:24
То понос, то золотуха
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