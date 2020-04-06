Милевский: У Хачериди то температура, то гипс

Украинский легионер "Динамо" Брест Артем Милевский рассказал о другом украинце и своем одноклубнике Евгение Хачериди, который почему-то не играл ни в одном из 6 матчей своей команды с начала сезона в Беларуси.

С Хачериди все нормально. У него то температура, то гипс.

Мы ждем его появления на поле. Надеюсь, дождемся, в скором времени. Температура у него было еще до сих всех событий (с коронавирусом Covid-19, - ред.), так что все спокойно.

Напомним, что в брестском "Динамо" играет трое украинцев - Милевский, Хачериди и Александр Нойок.