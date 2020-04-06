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Леннон: Несколько парней взяли Шведа под свое крыло

Наши за границей
(1 голосов)

Партнеры не дают Марьяну заскучать

Леннон: Несколько парней взяли Шведа под свое крыло
Новина українською

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон рассказал о том, как переносит карантин украинец Марьян Швед.

"У нас есть один игрок, Марьян Швед из Украины. Его жена в Украине, поэтому он сам по себе. Несколько парней взяли его под свое крыло и следят за ним, следят, чтобы он был в порядке.

Ему все еще нужно подтягивать английский.

Также он немного поработал с одним из игроков во время тренировки из двух человек", - сазал Леннон в комментарии BBC.

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В статье: Нил Леннон Селтик (Глазго) Марьян Швед коронавирус
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
06.04.2020 в 17:16
Марьян сам принимал решение о переезде? Складывается впечатление, что он ничего не решает и учиться не хочет. Наши легионеры и итальянский учат и английский знают, а этот...
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