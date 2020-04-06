Леннон: Несколько парней взяли Шведа под свое крыло
Партнеры не дают Марьяну заскучать
Главный тренер "Селтика" Нил Леннон рассказал о том, как переносит карантин украинец Марьян Швед.
"У нас есть один игрок, Марьян Швед из Украины. Его жена в Украине, поэтому он сам по себе. Несколько парней взяли его под свое крыло и следят за ним, следят, чтобы он был в порядке.
Ему все еще нужно подтягивать английский.
Также он немного поработал с одним из игроков во время тренировки из двух человек", - сазал Леннон в комментарии BBC.
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