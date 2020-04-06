Безус: Конкретного ответа по досрочному завершению чемпионата Бельгии нам так и не дали

Украинский хавбек "Гента" Роман Безус поделился своим мнением о карантине, рассказал, как поддерживает форму и работает учителем.

"Карантин проходит нормально. В основном, занимаемся детьми. В семье три сына, поэтому скучать не приходится. Хорошо, что у нас дом, а не квартира, достаточно места для прогулки детей. Большую часть времени мы занимаемся уроками старшего сына, задают очень много, поэтому, приходится вживаться в роль учителя. Он ходит в интернациональную школу, поэтому, преподавание ведется на английском языке.

Мой обычный день начинается с завтрака, а потом начинаем делать уроки с сыном. Потом находим время пробежаться, я занимаюсь по своей программе. Потом продолжаем делать уроки, в обед спим. Просыпаемся и делаем уроки, прогуливаемся по поселку, подальше от людей. Возвращаемся, кушаем и готовимся ко сну.

Пробежки в Бельгии пока разрешены. Но карантин до 15 апреля, а после, возможно, продлят еще на месяц и ужесточат его. Пока пробежки возможны, но передвижение по стране ограничено. Чтобы куда-то поехать, на расстояние в 50-60 километров, нужно разрешение. Нам такое разрешение в клубе дали, чтобы, мы могли показывать его полиции, когда едем на базу.

Тренеры нам скидывают программу, что нужно делать. Раз в неделю мы собираемся маленькими группами, по четыре человека, и работаем на расстоянии с мячами. Раз в неделю у нас тренировка на базе. Когда мы тренировались в нормальном режиме, перед началом тренировки нам меряли температуру. Сейчас этого практически нет, потому что мы находимся дома. Иногда интересуются состоянием здоровья.

Как эта пауза влияет на организм, мне сложно сказать. Практически каждый день я бегаю, физически пока себя чувствую нормально. Но когда приходишь на единственную тренировку, все равно чувствуешь, что пробежки – это другое. Нагрузки и интенсивность тренировки с мячами – вот, чего не хватает. Когда задумываешься, что когда-то закончится карьера, то будет очень тяжело.

В отпуске я находил время с кем-то поиграть в футбол, а на пляже – в волейбол. Здесь ты ни с кем не можешь ничего делать, только пробежки. Были разные варианты развития ситуации по продолжению сезона. Нам говорили, что мы можем тренироваться до июня, потом могла быть одна игра и нас бы отпустили в отпуск. Но сейчас вроде бы приняли решение, что сезон не будет окончен. Мы длительное время находились в подвешенном состоянии, и вроде бы принято решение о досрочном завершении, но официального заявления и награждений пока не было.

Нам конкретного ответа не дали. Я первый прочитал новость о том, что чемпионат досрочно завершен и спросил в клубной группе в Вотсаппе, правда ли это. Один из руководителей сказал, что это правда. Мы уже в группе начали друг друга поздравлять, что в следующем сезоне будет Лига чемпионов. Но на следующий день, мы прочитали новость, что УЕФА хочет заблокировать это решение. УЕФА тоже можно понять. Нам конкретного ответа так и не дали, дали только программу работы на две недели. Пока сказали, что до июня мы должны находиться здесь и тренироваться.

Я чувствовал себя хорошо, и все больше играл. Были хорошие результаты, начиналась пора плей-офф. Но случилось так, от нас ничего не зависит, значит так нужно. Будем продолжать работать.

У нас есть небольшая группа, украинцы и грузины "Гента". Немножко переписываемся. Рома Яремчук практически каждый день на базу ездит, занимается в зале. Он практически восстановился. Сейчас групповых тренировок нет, но индивидуально работает, делает ту же работу, что и мы", - сказал Безус.