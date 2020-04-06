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Зинченко, Зубков и Кравец слили россиянам в шоуматче по CS:GO

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(3 голосов)

Чем бы дитя не тешилось

Зинченко, Зубков и Кравец слили россиянам в шоуматче по CS:GO
Новина українською

В понедельник 6 апреля состоялся шоуматч по CS:GO, в котором украинские футболисты Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков ("Ференцварош"), Василий Кравец ("Луго"), а также Артем Ярмолицкий ("Химик-Арсенал") и Евгений Осадчук ("Одесса") уступили россиянам в составе Федора Смолова ("Сельта"), Вячеслава Кротова ("Уфа"), Игоря Безденежных ("Чайка"), Рифата Жемалетдинова ("Локомотив") и Евгения Маркова ("Рубин").

Украинцы слили две первые карты - (16:12 на "Dust2", 16:10 на "Mirage"), но взяли утешительную третью карту (14:16, "Inferno").

Итоговый счет – 2:1 в пользу россиян.

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В статье: Локомотив (Москва) Федор Смолов Сельта (Виго) Манчестер Сити Ференцварош (Будапешт) "Уфа" Александр Зинченко Луго Александр Зубков Василий Кравец Рубин
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