Зинченко, Зубков и Кравец слили россиянам в шоуматче по CS:GO
Чем бы дитя не тешилось
В понедельник 6 апреля состоялся шоуматч по CS:GO, в котором украинские футболисты Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков ("Ференцварош"), Василий Кравец ("Луго"), а также Артем Ярмолицкий ("Химик-Арсенал") и Евгений Осадчук ("Одесса") уступили россиянам в составе Федора Смолова ("Сельта"), Вячеслава Кротова ("Уфа"), Игоря Безденежных ("Чайка"), Рифата Жемалетдинова ("Локомотив") и Евгения Маркова ("Рубин").
Украинцы слили две первые карты - (16:12 на "Dust2", 16:10 на "Mirage"), но взяли утешительную третью карту (14:16, "Inferno").
Итоговый счет – 2:1 в пользу россиян.
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