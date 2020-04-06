Зинченко, Зубков и Кравец слили россиянам в шоуматче по CS:GO

В понедельник 6 апреля состоялся шоуматч по CS:GO, в котором украинские футболисты Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Александр Зубков ("Ференцварош"), Василий Кравец ("Луго"), а также Артем Ярмолицкий ("Химик-Арсенал") и Евгений Осадчук ("Одесса") уступили россиянам в составе Федора Смолова ("Сельта"), Вячеслава Кротова ("Уфа"), Игоря Безденежных ("Чайка"), Рифата Жемалетдинова ("Локомотив") и Евгения Маркова ("Рубин").

Украинцы слили две первые карты - (16:12 на "Dust2", 16:10 на "Mirage"), но взяли утешительную третью карту (14:16, "Inferno").

Итоговый счет – 2:1 в пользу россиян.