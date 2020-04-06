Артем Кравец: Возвращение в Динамо? Этот вопрос уже неактуален

Нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец высказался о возможном возвращении в "Динамо".

– Если позовет "Динамо" – вернешься?

– Этот вопрос надо обсуждать, когда он будет в теме. Думаю, такой темы уже не возникнет. Когда уходил, я понимал, что в "Динамо" и Европе есть такое мнение, что после 31-32 лет футболиста потихоньку начинают списывать.

А я люблю футбол, хотел бы играть как можно дольше. Сколько мне будет позволять мое физическое состояние и здоровье. Одним из факторов-плюсов перехода в Турцию было то, что здесь не смотрят в паспорт. Если ты на уровне и готов – играй хоть до 40.

Сейчас мне будет 31, в "Динамо" есть достаточно молодых нападающих. Этот вопрос неактуален", – сказал Кравец в прямом эфире инстаграма Tribuna.com.