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Артем Кравец: Возвращение в Динамо? Этот вопрос уже неактуален

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(1 голосов)

Форвард понимает, что в Динамо предпочитают молодежь

Артем Кравец: Возвращение в Динамо? Этот вопрос уже неактуален
Новина українською

Нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец высказался о возможном возвращении в "Динамо".

– Если позовет "Динамо" – вернешься?

– Этот вопрос надо обсуждать, когда он будет в теме. Думаю, такой темы уже не возникнет. Когда уходил, я понимал, что в "Динамо" и Европе есть такое мнение, что после 31-32 лет футболиста потихоньку начинают списывать.

А я люблю футбол, хотел бы играть как можно дольше. Сколько мне будет позволять мое физическое состояние и здоровье. Одним из факторов-плюсов перехода в Турцию было то, что здесь не смотрят в паспорт. Если ты на уровне и готов – играй хоть до 40.

Сейчас мне будет 31, в "Динамо" есть достаточно молодых нападающих. Этот вопрос неактуален", – сказал Кравец в прямом эфире инстаграма Tribuna.com.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Кайсериспор (Турция)
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Источник:
Трибуна

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