Артем Кравец назвал самого жесткого защитника, с которым когда-либо сталкивался
Вспомнил матч за сборную
Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец назвал самого жесткого защитника, против которого когда-либо играл.
Наверное, Серхио Рамос, когда со сборной Украины играли против Испании. Тогда Роман Зозуля получил травму, я вышел на замену.
Только вышел, в первом же эпизоде, когда мяч летел ко мне, он так встретил "приличненько". И весь матч так.
Он очень уверен в себе, в единоборствах идет жестко и до конца. С ним было труднее всего. Он один из лучших в мире.
Упомянутая Кравцом игра - это матч 27 марта 2015 Испания - Украина (1:0) в квалификации на чемпионат Европы.
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Источник:Трибуна
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