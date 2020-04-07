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Артем Кравец назвал самого жесткого защитника, с которым когда-либо сталкивался

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Вспомнил матч за сборную

Артем Кравец назвал самого жесткого защитника, с которым когда-либо сталкивался
Новина українською

Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец назвал самого жесткого защитника, против которого когда-либо играл.

Наверное, Серхио Рамос, когда со сборной Украины играли против Испании. Тогда Роман Зозуля получил травму, я вышел на замену.

Только вышел, в первом же эпизоде, когда мяч летел ко мне, он так встретил "приличненько". И весь матч так.

Он очень уверен в себе, в единоборствах идет жестко и до конца. С ним было труднее всего. Он один из лучших в мире.

Упомянутая Кравцом игра - это матч 27 марта 2015 Испания - Украина (1:0) в квалификации на чемпионат Европы.

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В статье: Серхио Рамос Артем Кравец Кайсериспор (Турция)
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Источник:
Трибуна

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