Артем Кравец назвал самого жесткого защитника, с которым когда-либо сталкивался

Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец назвал самого жесткого защитника, против которого когда-либо играл.

Наверное, Серхио Рамос, когда со сборной Украины играли против Испании. Тогда Роман Зозуля получил травму, я вышел на замену.

Только вышел, в первом же эпизоде, когда мяч летел ко мне, он так встретил "приличненько". И весь матч так.

Он очень уверен в себе, в единоборствах идет жестко и до конца. С ним было труднее всего. Он один из лучших в мире.