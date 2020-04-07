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Артем Кравец: Не готов говорить об отношениях между Украиной и Россией

Наши за границей
(5 голосов)

Украинец дистанцировался от разговоров на тему политики

Артем Кравец: Не готов говорить об отношениях между Украиной и Россией
Новина українською

Украинский форвард турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец рассказал, почему в интервью он старается не касаться темы политики и отношениях между Украиной и Россией.

"Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально. Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится. А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений.

Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять. Очень хотел бы, что это все закончилось как можно быстрее и перестали умирать люди. Просто считаю, что узнавать это со СМИ, со слов кого-то и потом выражать свои мысли, неправильно", - сказал Кравец.

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В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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kampodua (Київ)
07.04.2020 в 18:56
Я надеюсь в сборной этой ваты не будет.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.04.2020 в 18:42
как так? динамовцы же бывшими не бывают!!! где твой "патриотизм"?)))
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0
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владимир-К (Болград)
07.04.2020 в 18:06
, если ты боишься высказывать свое мнение, то не давай интервью никогда, тогда тебя поймут, а так страус который спрятался в песок, а остальное все равно снаружи
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+1
-1
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Инспектор ( )
07.04.2020 в 18:10
Поддерживаю. Хотя похоже он и не скрывает что он ватник
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0
-2

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