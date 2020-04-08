Славия в Кубке Беларуси обыграла БАТЭ. Единственный гол забил украинский последователь "Божьего Крыма"

В Беларуси состоялся первый полуфинальный матч Кубка страны, в котором "Славия" (Мозырь) на своем поле принимала БАТЭ.

Единственный гол в матче забил украинец по паспорту Юрий Пантя, который до перехода в белорусский клуб играл в так называемом чемпионате оккупированного Крыма за "Бахчисарай" и "Крымтеплицу" и отметился высказываниями про один народ (украинцы, россияне, беларусы), а также поддержал Александра Усика в его заявлениях про "Божий Крым".

Отметим, что ответный поединок команд пройдет 29 апреля на поле борисовчан.

Славия – БАТЭ 1:0

Гол: Пантя (11)