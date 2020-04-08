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Динамо-Брест обыграло Шахтер Вернидуба в полуфинале Кубка. Нойок забил, Милевский отдал ассист

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы Бреста в шаге от финала

Динамо-Брест обыграло Шахтер Вернидуба в полуфинале Кубка. Нойок забил, Милевский отдал ассист
Новина українською

В Беларуси продолжают играть в футбол и сегодня проводятся первые полуфинальные поединки Кубка страны.

В одном из матчей "Динамо-Брест" принимал "Шахтер" из Солигорска.

Хозяева открыли счет ж на 6-й минуте при непосредственном участии двух украинцев – Милевский осведомленно пропустил подачу с фланга, а Нойок с линии штрафной красиво положил в ближний угол.

Ну а еще через 10 минут "Динамо" удвоило преимущество - после ассиста Милевского Савицкий реализовал выход один на один.

Больше команды голов не забивали и так и закончили со счетмо 2:0. Довольно комфортная победа Бреста, которая, тем не менее, сохраняет шансы перед ответным поединком и команде Вернидуба.

Гол Нойока:

Ассист Милевского:

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В статье: Артем Милевский Шахтер (Солигорск) Александр Нойок Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
08.04.2020 в 21:07
Молодцы. Хорошо Вернидубу присунули. Кстати, Хачик там тоже бегал, попал в кадр :)).
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