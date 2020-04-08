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Хачериди дебютировал за брестское Динамо

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(1 голосов)

Украинский день в Беларуси

Хачериди дебютировал за брестское Динамо
Новина українською

Украинский защитник "Динамо-Брест" Евгений Хачериди провел свой первый матч за белорусскую команду.

Украинец залечил травму и вышел в стартовом составе своей команды в первом полуфинальном (домашнем) поединке Кубка Беларуси с солигорским "Шахтером".

Отметим, что в этой же встрече Александр Нойок забил гол, а Артем Милевский отдал результативный пас. К перерыву счет 2:0 в пользу брестчан.

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В статье: Евгений Хачериди Шахтер (Солигорск) Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
08.04.2020 в 21:33
Слава Богу!!!Только удачи!!!
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