Хачериди дебютировал за брестское Динамо

Украинский защитник "Динамо-Брест" Евгений Хачериди провел свой первый матч за белорусскую команду.

Украинец залечил травму и вышел в стартовом составе своей команды в первом полуфинальном (домашнем) поединке Кубка Беларуси с солигорским "Шахтером".

Отметим, что в этой же встрече Александр Нойок забил гол, а Артем Милевский отдал результативный пас. К перерыву счет 2:0 в пользу брестчан.