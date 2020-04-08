Хачериди дебютировал за брестское Динамо
Украинский день в Беларуси
Украинский защитник "Динамо-Брест" Евгений Хачериди провел свой первый матч за белорусскую команду.
Украинец залечил травму и вышел в стартовом составе своей команды в первом полуфинальном (домашнем) поединке Кубка Беларуси с солигорским "Шахтером".
Отметим, что в этой же встрече Александр Нойок забил гол, а Артем Милевский отдал результативный пас. К перерыву счет 2:0 в пользу брестчан.
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08.04.2020 в 21:33
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