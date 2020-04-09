Ромб Вернидуба. В Беларуси удивляются новой тактике украинского тренера

Украинский наставник белорусского "Шахтера" из Солигорска Юрий Вернидуб прокомментировал вчерашнее поражение своей команды 0:2 в 1/2 Кубка от брестского "Динамо", в котором выступают украинцы Милевский, Нойок и Хачериди.

- "Динамо" Брест, думаю, заслуженно выиграл. Пропустить в течение 10 минут 2 мяча - этого было достаточно. Они сели назад, понимая, что мы будем бежать вперед, и действовали на контратаках. Они хорошо это делают. Мы же не смогли забить. Если бы забили, было бы больше шансов. Можно сказать, что был только первый тайм - есть еще вторая игра. 0:2 - счет, который не очень пугает. Можно выходить, играть, забивать и играть. После второй игры будет видно, кто выйдет в финал.

- Похожая ситуация была в игре с "Неманом". У команды проблемы с игрой в атаке?

- Проблема в том, что забить не можем. И нападающие есть ...Сказать, что в атакующих игроков нет моментов тоже нельзя. Уже наверное у каждого шансы были. Есть над чем работать. Значит, еще не до автоматизма доказали, то, что они должны делать.

- Семь матчей сезона уже позади. Размышляли над тем, чтобы изменить тактическую формацию?

- Есть мысли. Потому что если не получается, значит нужно перестроить. Есть моменты, которые будем пересматривать. Я уже и в этой игре хотел сыграть немного по-другому, но передумал. Ведь это тоже не хорошо, когда тренер начинает метаться из стороны в сторону с одной схемы на другую.

- Вас уже, наверное, утомили вопросами по поводу ромба. Но все-таки почему именно вам так нравится "ромб"?

- Нравится тем, что команда больше контролирует мяч и находится в атаке. Мне не нравится футбол, когда бьешь вперед, гол кое забили и отбиваемся всю игру. Сама красота футбола немножко теряется тогда. Хочется, чтобы контролировался мяч, были атаки, были завершающие удары. К сожалению, этого тоже пока нет. Поэтому такой и результат.