  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Артем Кравец назвал самый важный момент в своей карьере
В тренде

Артем Кравец назвал самый важный момент в своей карьере

Наши за границей
(1 голосов)

Это был звездный час форварда

Артем Кравец назвал самый важный момент в своей карьере
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец, ныне выступающий за "Кайсериспор", рассказал о дубле "Валенсии" в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА (2:2).

"Рад, что это вызывало у людей такие эмоции. В тот день не осознавал этого. Это самый важный момент в моей карьере. Но я не вспоминаю о нем каждый день. Когда люди говорят "спасибо", это приятно. Делал это для них в том числе. Но звездной болезни после этого не было. Воспитание не позволяет и всегда стремился к чему-то большему.

Каждый человек должен задать себе вопрос: "Почему в Европе так не происходит?" Там футболист сегодня зарабатывает 500 евро, завтра 15 тысяч и не хочет остановиться на 15, а заработать сотни тысяч. Есть разные случаи, но в основном все стремятся к большему. Нужно ответить на вопрос, действительно ли так любишь футбол? Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе. Ты должен стремиться к нереальным высотам. Тогда не будет кружиться голова, что ты забил пару голов или подписал какой-то контракт. Будешь понимать – это только первый шаг на пути к цели", – сказал Кравец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Валенсия Кайсериспор (Турция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...