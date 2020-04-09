Артем Кравец назвал самый важный момент в своей карьере

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец, ныне выступающий за "Кайсериспор", рассказал о дубле "Валенсии" в ответном матче 1/16 финала Кубка УЕФА (2:2).

"Рад, что это вызывало у людей такие эмоции. В тот день не осознавал этого. Это самый важный момент в моей карьере. Но я не вспоминаю о нем каждый день. Когда люди говорят "спасибо", это приятно. Делал это для них в том числе. Но звездной болезни после этого не было. Воспитание не позволяет и всегда стремился к чему-то большему.

Каждый человек должен задать себе вопрос: "Почему в Европе так не происходит?" Там футболист сегодня зарабатывает 500 евро, завтра 15 тысяч и не хочет остановиться на 15, а заработать сотни тысяч. Есть разные случаи, но в основном все стремятся к большему. Нужно ответить на вопрос, действительно ли так любишь футбол? Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе. Ты должен стремиться к нереальным высотам. Тогда не будет кружиться голова, что ты забил пару голов или подписал какой-то контракт. Будешь понимать – это только первый шаг на пути к цели", – сказал Кравец.