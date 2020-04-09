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Тренер Динамо-Брест: Я доволен дебютом Хачериди

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Дебют получился удачным

Тренер Динамо-Брест: Я доволен дебютом Хачериди
Новина українською

Главный тренер "Динамо-Брест" Сергей Ковальчук прокомментировал победу своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси с солигорским "Шахтером", отметив дебют украинца Евгения Хачериди.

"Прежде всего, я благодарен ребятам за должное отношение к делу, которое они показали в этом матче. "Шахтер" – это достаточно серьезный соперник, который ставит высокие цели и в чемпионате, и в Кубке.

Что касается игры, то в дебюте воспользовались своими моментами. К сожалению, дальше шансы не удалось реализовать. Всё равно все будет решаться в Солигорске. Как говорится, сыграли первый тайм. Рады, что выиграли, но думаю, что нас ждет тяжелая игра на выезде.

Как оцениваю дебют Хачериди? Я доволен им, как и остальными игроками на поле. Сегодня была команда, чему очень рад", — приводит слова Ковальчука пресс-служба клуба.

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В статье: Евгений Хачериди Сергей Ковальчук Динамо (Брест)
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