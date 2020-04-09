Морозюк: Мои знакомые говорят на русском – они больше патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках

Экс-защитник "Динамо" Николай Морозюк рассказал о патриотических предпочтениях.

"Если надел вышиванку – ты патриот. Говоришь на русском – не патриот. У меня много знакомых говорят на русском – они больше патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках.

Украинский – мой родной язык, но сейчас мне проще говорить на русском. На каком языке ко мне обращаются, на таком я отвечаю. Ко мне обращается Денисов в "Великом футболе" на русском – я отвечаю на русском.

Не хочу делить на украиноязычных и русскоязычных, у меня есть свое видение, для меня это не проблема. На украинском я говорю, но получается, что вспоминаю слова, перевожу с русского. Дело в практике, когда ты общаешься, а 95% людей из твоего окружения говорят на русском, то украинский притупляется.

Это как, например, ты едешь за границу, живешь определенное время, ты общаешься хорошо на английском. Если бы я говорил в Украине на английском – это было бы дико. А так у нас есть украино- и русскоязычные.

Я могу спокойно говорить по-украински. Но если у тебя практика и намного чаще общение на русском, то тебе со временем на этом языке говорить комфортнее. Кто-то может после наших переворотов принципиально говорить на украинском. Я уважаю его мнение. Но у меня есть свое", – сказал Морозюк.