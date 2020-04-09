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Морозюк: Мои знакомые говорят на русском – они больше патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках

Наши за границей
(1 голосов)

Николай разговаривает на русском, потому что ему так удобнее. В Турции

Морозюк: Мои знакомые говорят на русском – они больше патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Николай Морозюк рассказал о патриотических предпочтениях.

"Если надел вышиванку – ты патриот. Говоришь на русском – не патриот. У меня много знакомых говорят на русском – они больше патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках.

Украинский – мой родной язык, но сейчас мне проще говорить на русском. На каком языке ко мне обращаются, на таком я отвечаю. Ко мне обращается Денисов в "Великом футболе" на русском – я отвечаю на русском.

Не хочу делить на украиноязычных и русскоязычных, у меня есть свое видение, для меня это не проблема. На украинском я говорю, но получается, что вспоминаю слова, перевожу с русского. Дело в практике, когда ты общаешься, а 95% людей из твоего окружения говорят на русском, то украинский притупляется.

Это как, например, ты едешь за границу, живешь определенное время, ты общаешься хорошо на английском. Если бы я говорил в Украине на английском – это было бы дико. А так у нас есть украино- и русскоязычные.

Я могу спокойно говорить по-украински. Но если у тебя практика и намного чаще общение на русском, то тебе со временем на этом языке говорить комфортнее. Кто-то может после наших переворотов принципиально говорить на украинском. Я уважаю его мнение. Но у меня есть свое", – сказал Морозюк.

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В статье: Николай Морозюк Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
10.04.2020 в 00:11
А что дымари по этому поводу морозючка? Тема не раскрыта..
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+1
0
Rostyslav Luchyshyn
09.04.2020 в 23:51
якщо українська рідна і можеш то чому не розмовляєш? якщо тобі насрати і ти підкреслюєш свою меншовартість, то так і скажи
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+3
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
09.04.2020 в 23:39
Респект, что не побоялся озвучить СВОИ мысли. И назвать всё своими именами. Замечаю всё чаще эту тенденцию среди публичных людей. Страх осуждения (да ещё от кого) постепенно сходит на нет. Это радует.
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
09.04.2020 в 23:14
Морозюк... Ты также хорошо владеешь языком,как и твоя распустная жена...
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-3

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