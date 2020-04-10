  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игорь Харатин: О чемпионате Венгрии решение будут принимать через 3 недели
В тренде

Игорь Харатин: О чемпионате Венгрии решение будут принимать через 3 недели

Наши за границей
(1 голосов)

К тому времени - без футбола

Игорь Харатин: О чемпионате Венгрии решение будут принимать через 3 недели
Новина українською

Украинский хавбек венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин сообщил в программе # ЗалишайсязФутболом о том, как поддерживает форму во время карантина и когда возобновится чемпионат.

Тренируется Игорь вместе с женой.

Ежедневно сбрасывают новые упражнения, через день выходим с женой в парк, бегаем, иногда дома тренируемся. Отсылаем то, что сделали, клуба. Жена у меня спортивная и веселая. Дома нам не скучно.

Харатин замечает, что о восстановлении чемпионата Венгрии информации нет.

Читайте такжеХаратин: Венгерский паспорт? Данный шаг я пока не очень серьезно рассматривал, моя страна – Украина

Мы тренируемся, ждем каких-то новости, потому что хотим доиграть чемпионат. Через 3 недели будет собрание клубов, там будут решать, что делать дальше.

Ждет Игорь Харатин и на то, что по возвращении в футбол получит второе приглашение в сборную Украины. Ведь в первый раз сбор был отменены из-за коронавирусной пандемии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...