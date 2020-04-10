Игорь Харатин: О чемпионате Венгрии решение будут принимать через 3 недели

Украинский хавбек венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин сообщил в программе # ЗалишайсязФутболом о том, как поддерживает форму во время карантина и когда возобновится чемпионат.

Тренируется Игорь вместе с женой.

Ежедневно сбрасывают новые упражнения, через день выходим с женой в парк, бегаем, иногда дома тренируемся. Отсылаем то, что сделали, клуба. Жена у меня спортивная и веселая. Дома нам не скучно.

Харатин замечает, что о восстановлении чемпионата Венгрии информации нет.

Мы тренируемся, ждем каких-то новости, потому что хотим доиграть чемпионат. Через 3 недели будет собрание клубов, там будут решать, что делать дальше.

Ждет Игорь Харатин и на то, что по возвращении в футбол получит второе приглашение в сборную Украины. Ведь в первый раз сбор был отменены из-за коронавирусной пандемии.