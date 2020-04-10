Жена так кричала, будто это последний стакан. Харатин рассказал о записи смешного видео
Во время съемок пострадали...
Игорь Харатин, украинский легионер венгерского "Ференцвароша", рассказал о своем забавном видео, на котором ногой с разворота забил теннисного мячика в стакан. А после этого его жена разбила стакан тем же мячиком.
Игоря спросили, он забил мячик в стакан с первой попытки.
Да какая первая попытка? Скажу честно: минут 10-15. А когда с разворота попробовал - удалось с третьего раза.
Рассказал Харатин в программе # ЗалишайсязФутболом и о том, что на самом деле во время съемок видео пострадали 2 стакана.
Там такая история была ... Я поставил стакан, а жена просила: "Пожалуйста, не разбей!". А кошка пробежала и разбила ...Жена так кричала, будто это был последний стакан дома!
А когда она разбила - на меня посмотрела ...Думала, что я кричать буду. Но я спокойно отреагировал, понял, что это будет интересное видео.
А вот те самые 2 видео (чтобы увидеть второе, с попыткой жены Игоря, листайте вправо):