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Жена так кричала, будто это последний стакан. Харатин рассказал о записи смешного видео

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Во время съемок пострадали...

Жена так кричала, будто это последний стакан. Харатин рассказал о записи смешного видео
Новина українською

Игорь Харатин, украинский легионер венгерского "Ференцвароша", рассказал о своем забавном видео, на котором ногой с разворота забил теннисного мячика в стакан. А после этого его жена разбила стакан тем же мячиком.

Игоря спросили, он забил мячик в стакан с первой попытки.

Да какая первая попытка? Скажу честно: минут 10-15. А когда с разворота попробовал - удалось с третьего раза.

Рассказал Харатин в программе # ЗалишайсязФутболом и о том, что на самом деле во время съемок видео пострадали 2 стакана.

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Там такая история была ... Я поставил стакан, а жена просила: "Пожалуйста, не разбей!". А кошка пробежала и разбила ...Жена так кричала, будто это был последний стакан дома!

А когда она разбила - на меня посмотрела ...Думала, что я кричать буду. Но я спокойно отреагировал, понял, что это будет интересное видео.

А вот те самые 2 видео (чтобы увидеть второе, с попыткой жены Игоря, листайте вправо):

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В статье: видео Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ТК Футбол

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