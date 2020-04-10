Направил письмо нескольким СМИ. Альтман рассказал о работе тренером сборной Молдовы

Известного украинского тренера Семена Альтмана спросили о работе со сборной Молдовы, ведь в прошлом году он несколько месяцев поработал наставником команды.

Тренер признался, что ему было трудно.

Ничего не вышло, и, как я теперь понимаю, не могло выйти. Со мной работали замечательные помощники, но решить вопросы, которые накапливались годами, а то и десятилетиями, было невозможно. В Молдове занимал должность директора национальных команд и хотел построить институт сборных таким же образом, как у нас в Украине, - потому что во времена президентства в ФФУ Григория Суркиса был до создания немного причастен. Вообще у меня с Молдовой связаны хорошие воспоминания - два чемпионства с "Зимбру" (возглавлял клуб в 1996-1999 годах, - ред.). Но тогда я застал хорошее поколение футболистов, которое мне поверили и пошли вслед за мной, - Епуряну, Ребежа, Митерев, Куртиян, Клещенко, Тестимицану, Борец и другие. С тех пор прошло 20 с лишним лет - и, приехав туда снова, обнаружил, что стало намного хуже.

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