Направил письмо нескольким СМИ. Альтман рассказал о работе тренером сборной Молдовы
Построить не удалось
Известного украинского тренера Семена Альтмана спросили о работе со сборной Молдовы, ведь в прошлом году он несколько месяцев поработал наставником команды.
Тренер признался, что ему было трудно.
Ничего не вышло, и, как я теперь понимаю, не могло выйти. Со мной работали замечательные помощники, но решить вопросы, которые накапливались годами, а то и десятилетиями, было невозможно.
В Молдове занимал должность директора национальных команд и хотел построить институт сборных таким же образом, как у нас в Украине, - потому что во времена президентства в ФФУ Григория Суркиса был до создания немного причастен.
Вообще у меня с Молдовой связаны хорошие воспоминания - два чемпионства с "Зимбру" (возглавлял клуб в 1996-1999 годах, - ред.). Но тогда я застал хорошее поколение футболистов, которое мне поверили и пошли вслед за мной, - Епуряну, Ребежа, Митерев, Куртиян, Клещенко, Тестимицану, Борец и другие. С тех пор прошло 20 с лишним лет - и, приехав туда снова, обнаружил, что стало намного хуже.
А когда с поста президента федерации футбола ушел Павел Чебану, который позвал меня в Молдову с той же идеей института сборных по украинскому образцу, - развалилось вообще все. Была банка с пауками - а здесь пауки расползлись и после ухода Чебану активизировались.
Когда меня попросили на несколько месяцев взять первую команду, признаюсь, не хотел этого делать. Но поддался на уговоры. 31 декабря мой контракт с федерацией закончился, и я вернулся в Одессу.
Подробный анализ своей работы в Молдове я изложил в письме президенту федерации, а параллельно отправил его на несколько сайтов популярных местных изданий. Но только одна из них, "Комсомольская правда в Молдове", 29 января его напечатало. Ряд других - отказались, чтобы не портить отношения с футбольным руководством.