Морозюк: "Путин-х@@ло" – это был хит, почему бы не спеть?
Это был настоящий хит
Украинский защитник "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал о своем исполнении хита харьковских ультрас "Путин-х@@ло" вместе с игроками донецкого "Металлурга" в 2014 году.
"Мы играли товарищеский матч на сборах в Австрии. Обыграли "Терек" 4:1 или 3:1, я еще с центра поля вратарю забил за шиворот, но дело не в том. Потом у нас были выходные. Мы вечером сели попеть. Вот так и спели.
Спели неплохо, нам немного боком вылезла эта песня. Как всем, так и мне в частности. В то время это было модно. Люди на трибунах могут такое петь, а нам, получается, нельзя было петь.
Я ни о чем не жалею. Чего мне жалеть? Реально, это был хит, почему бы не спеть? Когда "Руки Вверх" были популярны, тоже ведь все пели. Все пели – и я пел", – сказал Морозюк.
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