Селтик сократил зарплату Шведу и другим игрокам, Ярмоленко и Вест Хэм на очереди

Шотландский "Селтик" официально объявил о том, что все игроки, тренеры и работники клуба согласились на снижение зарплаты в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

Данное решение будет распространяться с апреля по июнь включительно. Насколько будут сокращены выплаты игрокам команды, среди которых и украинский футболист Марьян Швед, не сообщается.

Также ведет переговоры о сокращении или рассрочке выплат игрокам и английский "Вест Хэм", за который играет украинец Андрей Ярмоленко. По сообщениям английской прессе, наставник "молотобойцев" Дэвид Майес уже согласился на 30% сокращение зарплаты, а вот переговоры с игроками по этому вопросу еще идут.