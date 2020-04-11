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Рыбалка: Сейчас куча тренеров, все занято. Еще и Алиев, не успеешь за ним

Наши за границей
(1 голосов)

По завершении карьеры футболист хочет попробовать себя в роли агента

Рыбалка: Сейчас куча тренеров, все занято. Еще и Алиев, не успеешь за ним
Новина українською

Бывший хавбек "Динамо" Сергей Рыбалка поделился планами на будущее.

- Хотелось бы быть в футболе после завершения карьеры. Может быть, стану агентом. Возможно, тренером. Но сейчас куча тренеров, все занято. Еще и Алиев, не успеешь за ним.

Возможно, попробую себя агентом. Пока такие мысли. Я сразу могу сказать, хороший футболист или нет. По первому взгляду. Это еще есть у Хачериди. Я уже общался с некоторыми людьми, чтобы потом помогли этим заняться.

У меня самого никогда не было постоянного агента. Первое время я сам решал, в Турцию мне помогли попасть. Я не буду обманывать, работая агентом, буду делать по-честному, – сказал Рыбалка.

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В статье: Александр Алиев Сергей Рыбалка Динамо (Киев)
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Источник:
Бомбардир

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