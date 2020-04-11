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Бобко: Паники в Кутаиси нет, в магазинах дефицита продуктов не наблюдается

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Украинский легионер решил переждать эти сложные дни в Грузии

Бобко: Паники в Кутаиси нет, в магазинах дефицита продуктов не наблюдается
Новина українською

Хавбек "Торпедо" Кутаиси Иван Бобко прокомментировал карантин и ситуацию в Грузии, а также рассказал, как поддерживает форму.

- В марте был остановлен чемпионат. Первоначально говорилось, что до первого апреля, однако потом в конце марта сделали всеобщий карантин без конечного срока. Поэтому никакой ясности, как и в других странах, в Грузии из-за коронавируса нет. Мы находимся по домам, в самоизоляции и ждем в телефонном режиме хороших новостей для выхода из карантина.

- Насколько жесткий карантин в Грузии?
- В магазин пускают по пару человек, выходим на улицу в масках и перчатках. Группами нельзя собираться. Но паники в Кутаиси нет, в магазинах дефицита продуктов тоже не наблюдается. Даже с туалетной бумагой (смеется).

- Домой уехать не возникало желания?
- Когда началась эпидемия, все аэропорты были переполнены, люди хотели вернуться домой. В таком массовом скоплении людей не хотелось заразиться, потому желание уехать домой тоже отпало. С девушкой решили остаться в Грузии и переждать это время здесь.

- Форму есть возможность поддерживать?
- В нелюдных местах можно выйти на пробежку. Но каждый день не получается, поэтому часть программы выполняю дома. Как-то в Сербии восстанавливался после травмы. Теперь эти упражнения использую в индивидуальных занятиях.

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В статье: Иван Бобко Торпедо (Кутаиси)
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