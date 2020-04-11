Яремчук: Надеюсь, пандемия скоро закончится и мы сможем играть в футбол

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, что полностью восстановился после травмы и хочет скорее выйти на поле.

- Думаю, что в физическом плане я уже готов. Много работал и продолжаю трудиться. Впрочем, говорить о том, что мог бы уже сыграть, наверное, еще преждевременно, ведь игровую форму нужно еще набрать.

Надеюсь, пандемия скоро закончится, люди перестанут болеть, и мы сможем играть в футбол, - сказал Яремчук.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Яремчука 17 голов в 30 матчах за "Гент". Ранее появилась информация, что нападающий ежедневно тренируется на базе клуба и прекрасно себя чувствует.