Демьяненко и словацкая Нитра прекратили сотрудничество
Не сложилось...
Словацкая "Нитра" и украинский специалист Анатолий Демьяненко прекратили сотрудничество.
Под руководством украинского тренера, словацкая команда сыграла четыре матча, добыв одну победу, один раз сыграв вничью. Еще два поединка "Нитра" проиграла.
60-летний Демьяненко возглавил команду в начале года. До этого он не тренировал на протяжении семи лет после того, как покинул "Волынь" в 2013 году.
На момент остановки чемпионата Словакии "Нитра" занимает пятое место во второй шестерке команд.
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Источник:Sportarena
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11.04.2020 в 14:09
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