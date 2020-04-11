Демьяненко и словацкая Нитра прекратили сотрудничество

Словацкая "Нитра" и украинский специалист Анатолий Демьяненко прекратили сотрудничество.

Под руководством украинского тренера, словацкая команда сыграла четыре матча, добыв одну победу, один раз сыграв вничью. Еще два поединка "Нитра" проиграла.

60-летний Демьяненко возглавил команду в начале года. До этого он не тренировал на протяжении семи лет после того, как покинул "Волынь" в 2013 году.

На момент остановки чемпионата Словакии "Нитра" занимает пятое место во второй шестерке команд.