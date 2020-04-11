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Чигринский: В дни карантина у меня появилась возможность почитать

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Украинский защитник продолжает тренировки и признает беспрецедентность ситуации

Чигринский: В дни карантина у меня появилась возможность почитать
Новина українською

Легионер АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал, чем занимается во время паузы в греческом чемпионате.

- До того, как возникла ситуация с карантином, занимался восстановлением после травмы. Мои процедуры продолжаются, но по-другому. Соблюдаем меры, стараюсь тренироваться дома по возможности. Это непросто, но мы общаемся с тренерами и усердно работаем.

Мне очень нравится читать, в эти дни карантина у меня появилась такая возможность. Это меня успокаивает. Также я много тренируюсь. Я думаю, что чемпионат может возобновиться, хочу в это верить.

Но это имеет второстепенное значение, когда вы видите, что происходит вокруг, сколько людей умирает. Но у нас все получится, если мы покажем ответственность, отложим в сторону эгоизм, будем действовать с ответственностью. Мы все должны быть терпеливы.

Спортсменам довольно сложно поддерживать форму, но мы находимся в беспрецедентной ситуации. Хорошо, что все нужные работники АЕК с нами, тренеры - это очень помогает, – сказал Чигринский.

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В статье: Дмитрий Чигринский АЕК (Афины)
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Источник:
sdna.gr

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