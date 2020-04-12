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Марьян Швед опроверг информацию о своем возвращении в Украину

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Украинский легионер продолжит карьеру в Глазго

Марьян Швед опроверг информацию о своем возвращении в Украину
Новина українською

Полузащитник "Селтика" Марьян Швед назвал неправдивой информацию, что летом 2020 года он должен был вернуться в украинскую Премьер-лигу, сообщает журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

"Только что говорил с Марьяном Шведом. Если он вернется в Украину, то это будут только "Карпаты".

Касательно материала "Спортивки" ответил категорично: "Похоже, парни-журналисты слишком много употребляют во время карантина", – написал Ящук в Инстаграм.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед
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