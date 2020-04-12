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Лужный в списке "худших в истории чемпионов АПЛ" - The Daily Star

Наши за границей
(1 голосов)

Игроки, которые в наибольшей степени не заслужили носить титул победителя английской Премьер-лиги?

Лужный в списке "худших в истории чемпионов АПЛ" - The Daily Star
Новина українською

Издание The Daily Star составило свой субъективный рейтинг "худших чемпионов АПЛ", почему-то именно восьмерых футболистов отметило издание.

В алфавитном порядке:

  • Ричи Де Лает ("Лестер"-2015/16),
  • Олег Лужный ("Арсенал"-2001/02),
  • Габриэль Обертан ("МЮ"-2010/11),
  • Кайрен Ричардсон ("МЮ"-2006/07),
  • Паскаль Сиган ("Арсенал"-2003/04),
  • Алексей Смертин ("Челси"-2004/05),
  • Игорь Степановс ("Арсенал"-2001/02),
  • Ронни Уолворк ("МЮ"-2000/01).

Напомним, что Лужный выступал за лондонский клуб с 1999-го по 2003-й год и провел 75 матчей.

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В статье: Олег Лужный Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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ramon4ik (Киев)
12.04.2020 в 15:46
Дебильный, никому ненужный рейтинг
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