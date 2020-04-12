Лужный в списке "худших в истории чемпионов АПЛ" - The Daily Star
Игроки, которые в наибольшей степени не заслужили носить титул победителя английской Премьер-лиги?
Издание The Daily Star составило свой субъективный рейтинг "худших чемпионов АПЛ", почему-то именно восьмерых футболистов отметило издание.
В алфавитном порядке:
- Ричи Де Лает ("Лестер"-2015/16),
- Олег Лужный ("Арсенал"-2001/02),
- Габриэль Обертан ("МЮ"-2010/11),
- Кайрен Ричардсон ("МЮ"-2006/07),
- Паскаль Сиган ("Арсенал"-2003/04),
- Алексей Смертин ("Челси"-2004/05),
- Игорь Степановс ("Арсенал"-2001/02),
- Ронни Уолворк ("МЮ"-2000/01).
Напомним, что Лужный выступал за лондонский клуб с 1999-го по 2003-й год и провел 75 матчей.
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ramon4ik (Киев)
12.04.2020 в 15:46
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